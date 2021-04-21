Жизнь в кредит: на какие цели граждане Молдовы берут деньги в долг

Потребительские кредиты и займы на недвижимость – самые популярные среди жителей Молдовы, об это свидетельствуют статистические данные.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. В марте 2021 года объем новых выданных кредитов достиг 3 512,9 миллиона леев, что на 33,8 % больше, чем за аналогичный период 2020-го. Такие данные приводятся в отчете Национального банка Молдовы.

Самые популярные кредиты – в национальной валюте. На них приходится порядка 72,3%. С точки зрения сроков привлекательнее остальных оказались кредиты с погашением в течение двух-пяти лет (54,7% от общего объема займов).

"Кредиты, выданные в национальной валюте, представлены большей частью займами для юридических лиц (50,2%). На нефинансовые коммерческие общества приходится 44,6% от общего объема кредитов в нацвалюте (в их составе 44,6% принадлежат торговле)", – добавили в Нацбанке.

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Кредиты в иностранной валюте пользовались спросом в основном среди нефинансовых коммерческих обществ (93,5%), где на торговлю пришлась наибольшая доля (61,2%).

Средняя процентная ставка по кредитам в молдавских леях составила 7,23%, в иностранной валюте – 4,15%.

С точки зрения целевого назначения выданных займов наибольшую долю составили потребительские кредиты (65,8%). В среднем они выдавались под 5,29%. Займы на недвижимость в общем объеме кредитов занимают порядка 31%. Средняя процентная ставка по таким займам составила 6,43%.

"Стоит отметить, что 97% от всего объема кредитов на недвижимость выдавались в национальной валюте", – уточняется в отчете Нацбанка.

Потребительские займы также предоставлялись в основном в молдавских леях (99,2% от всего объема потребкредитов).

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