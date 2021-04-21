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Минфин Молдовы

Минфин Молдовы впервые выпустил государственные облигации сроком на семь лет

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210421/34475391/Minfin-Moldovy-vpervye-vypustil-gosudarstvennye-obligatsii-srokom-na-sem-let.html

До настоящего времени молдавский Минфин выпускал государственные облигации сроком на два, три года, а также на пять лет.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Молдавский Минфин впервые выпустил государственные облигации сроком на семь лет. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в рамках аукциона по размещению государственных ценных бумаг на первичном рынке впервые в истории Молдовы были выпущены государственные облигации сроком на 7 лет с фиксированной процентной ставкой в 6,5% годовых", – отметили в Минфине.

Министерство Финансов
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как заявили в структуре, предложение министерства покрыто на 107% – выпущены государственные облигации на сумму порядка 75 миллионов леев по сравнению с предложенными 70 миллионами леев.

"Основные покупатели – банки - первичные дилеры и институциональные инвесторы", – отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что Министерство финансов будет регулярно выпускать этот финансовый инструмент и увеличивать его ликвидность.

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