Лей начинает отыгрывать позиции: курс валют на следующий день

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 22 апреля. Молдавский "лев" немного улучшил позиции по отношению почти ко всем игрокам пятивалютной корзины. Евро за сутки подешевеет на шесть банов и разместится на отметке в 21,6357 лея.

Доллар немного укрепится – до 18,0154 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал почти на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

Что касается остальных валют, то 21 апреля в небольшом минусе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2356 лея. Украинская гривна станет несколько дешевле и закрепится на уровне 0,6400 лея. Румынский лей также немного потеряет в весе – до 4,3919 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova