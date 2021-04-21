23:20 21 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Валюта

Лей начинает отыгрывать позиции: курс валют на следующий день

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
106 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1b/31461182.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210421/34477930/Ley-nachinaet-otygryvat-pozitsii-kurs-valyut-na-sleduyuschiy-den.html

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 22 апреля. Молдавский "лев" немного улучшил позиции по отношению почти ко всем игрокам пятивалютной корзины. Евро за сутки подешевеет на шесть банов и разместится на отметке в 21,6357 лея.

Деньги
© Sputnik / Владимир Трефилов
Отказ России от доллара и SWIFT: влияние на экономику и отношения с Молдовой
Доллар немного укрепится – до 18,0154 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал почти на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. 

Что касается остальных валют, то 21 апреля в небольшом минусе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2356 лея. Украинская гривна станет несколько дешевле и закрепится на уровне 0,6400 лея. Румынский лей также немного потеряет в весе – до 4,3919 в пересчете на нацвалюту. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Вакцины анти-COVID появятся в частных клиниках Молдовы: какими будут цены
НАРЭ опровергает информацию о повышении цен на нефтепродукты

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: люди, судьбы, мир - названы победители конкурса All About Photo
Germany: Heightened security outside parliament ahead of Infection Protection Act vote
Видео: в Германии протестуют из-за поправок в Закон о защите от инфекций
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться