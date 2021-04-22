Расследование депутатов: из ЖДМ за 10 лет украли не менее 1,5 миллиарда леев

Из-за бесхозяйственности, выброшенных на ветер миллионов, неоправданных расходов, незаконных схем, сомнительных контрактов и сфальсифицированных аукционов Железная дорога Молдовы оказалась на грани краха.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. На сегодняшний день Железная дорога Молдовы (ЖДМ) находится на грани банкротства, и государству необходимо принять срочные меры по спасению "позвоночного столба экономики". Такие выводы содержатся в отчете следственной комиссии, созданной в парламенте по инициативе фракции ПСРМ.

Председатель комиссии Олег Липский во время пленарного заседания в четверг рассказал, что упадок этого стратегического государственного предприятия начался в 2010 году.

"Из-за бесхозяйственности, миллионов, выброшенных на ветер, неоправданных расходов, незаконных схем, сомнительных контрактов и сфальсифицированных аукционов ЖДМ оказалась на грани краха", — заявил Липский.

Депутат также привел цифры, которые доказывают, что администрация предприятия за последние десять лет действовала во вред компании и государству. Таким образом, ущерб из-за неэффективного использования топлива всего за два года составил 23 миллиона леев. Из-за недостроенных объектов компания потеряла 64 миллиона леев.

Ущерб от работ на участке железной дороги Кагул - Джуджулешты в результате разрушения полотна составил 502 миллиона леев. Необоснованные расходы причинили предприятию ущерб в 20 миллионов леев; сомнительные платежи — в 1,5 миллиона леев; случаи неэффективного администрирования — в 59 миллионов леев леев; сомнительные контракты — ущерб 25 миллионов леев, безбилетный проезд — более 132 миллионов леев. Также ЖДМ пришлось заплатить различные штрафы в размере 10,5 миллиона леев.

В то же время из пяти отремонтированных в Румынии локомотивов, за которые государство заплатило 8 миллионов леев, три "остаются стоять под забором".

"Приобретены два вагона для установки шпал на железной дороге. Почти миллион евро. Машины не работают, косят траву и сучья, шпалы не ставят. Люди несут эти шпалы, которые весят более 300 кг, а специально закупленные для этого машины используются для стрижки травы. В общей сложности можно сказать, что за 10 лет на ЖДМ было присвоено более 1,5 миллиарда леев. Но это очень оптимистическая цифра", — сказал Липский.

Председатель следственной комиссии отметил, что из 12 тысяч сотрудников в 2010 году в ЖДМ осталось 6 тысяч человек.

Депутат также заявил, что никто из ответственных сотрудников ЖДМ не был осужден. За это время штрафы за кражу дизельного топлива получили только 6 машинистов.

В своем отчете следственная комиссия также представила ряд рекомендаций правительству и Генеральной прокуратуре.

Не все члены комиссии согласились с таким отчетом. Во время выступления на пленарном заседании вице-спикер парламента предложил выделить предприятию государственные субвенции, для того чтобы выплатить задолженность по зарплате хотя бы за два месяца.

"Железная дорога умирает. Я не уверен, что ЖДМ доживет до следующего полномочного правительства Молдовы. Надеюсь, но не уверен. Нужно сказать честно — ЖДМ была и остается до сих пор дойной коровой для некоторых политических сил. Все это было и в 2010-м, и в 2011-м, и в 2012-м, и во времена Плахотнюка", — говорил Слусарь.

По словам депутата, самая сложная ситуация на предприятии с долгами по зарплате.

"Из общей задолженности в 837 миллионов леев долги по зарплате составляют 174 миллиона. Почти пять месяцев люди не получают зарплату. Есть риск, что на следующей неделе начнется всеобщая забастовка. Если остановится железная дорога, которая транспортирует 30% товаров, не знаю, что будет", — заяивл Слусарь.

Ситуация на "Железной дороге Молдовы"

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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