Наступление евро и сюрпризы доллара: курс валют на ближайшие несколько дней

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 23 апреля. Молдавская валюта окажется в минусе по отношению практически ко всем игрокам пятивалютной корзины. Под исключение попадет лишь доллар, который за сутки уступит два бана – до 17,9914 лея.

Евро отыграет пять банов и разместится на отметке в 21,6813 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

Что касается остальных валют, то 23 апреля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2361 лея. Украинская гривна станет несколько тверже и закрепится на уровне 0,6413 лея. Румынский лей также немного прибавит в весе – до 4,4012 в пересчете на нацвалюту.

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