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Знак евро на табло курса обмена валют.

Наступление евро и сюрпризы доллара: курс валют на ближайшие несколько дней

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210422/34488646/Nastuplenie-evro-i-syurprizy-dollara-kurs-valyut-na-blizhayshie-neskolko-dney.html

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 23 апреля. Молдавская валюта окажется в минусе по отношению практически ко всем игрокам пятивалютной корзины. Под исключение попадет лишь доллар, который за сутки уступит два бана – до 17,9914 лея.

Роман Киркэ
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евро отыграет пять банов и разместится на отметке в 21,6813 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. 

Что касается остальных валют, то 23 апреля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2361 лея. Украинская гривна станет несколько тверже и закрепится на уровне 0,6413 лея. Румынский лей также немного прибавит в весе – до 4,4012 в пересчете на нацвалюту. 

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