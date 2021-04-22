Прогноз для Молдовы: в этом сегменте 2021 год обещает побить все рекорды

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Банковский кредитный портфель на покупку или строительство недвижимости достиг в первом квартале 2021 года 8,3 миллиарда леев. Об этом написал экс-депутат и экономический эксперт Вячеслав Ионицэ на своей странице в Facebook.
По его словам, в марте зарегистрирован рекордный рост – на 247,5 миллиона леев.
"Предыдущий рекорд зафиксировали в августе 2019-го, когда ипотечный кредитный портфель увеличился на 232,2 миллиона леев", – уточнил экономист.
"После незначительного падения в 2020 году рынка недвижимости за пределами Кишинева, сейчас регистрируется небольшое оживление и на этом сегменте. 2021 год обещает побить все рекорды на рынке недвижимости", – заключил Ионицэ.
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Согласно данным Нацбанка, с точки зрения целевого назначения займов наибольшая доля из общего объема приходится на потребительские кредиты.
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