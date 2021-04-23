Экс-премьер Молдовы: хватит ли в бюджете денег на досрочные выборы

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Экс-премьер, лидер Партии Развития и Объединения Молдовы (ПРОМ) Ион Кику не исключил, что могут возникнуть проблемы при корректировке бюджета для выделения средств на проведение досрочных парламентских выборов, в случае если они состоятся.

Кику отметил, что проект о компенсации тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей во время чрезвычайного положения, нерационален. "Потому что эти деньги дойдут и до тех, у кого миллионы на счетах. Это не хорошо. Если действительно хочется помочь людям, которые нуждаются, то можно пойти еще раз с денежной выплатой, как сейчас, к примеру, предоставляется тысяча леев пенсионерам, у которых пенсия ниже четырех тысяч леев", – сказал Кику в эфире одного из телеканалов.

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Политик считает, что можно было бы выступить с проектом, аналогичным тому, что действует сейчас, когда пенсионерам, чья пенсия ниже четырех тысяч леев, к пасхальным праздникам выплатили по 1000 леев. "Можно идти с подобным проектом и выделить 500 леев или исходя из наличия в бюджете средств. И помочь таким образом целенаправленно этим категориям. Почему пошли по такому проекту, который предполагает израсходование порядка 500 миллионов леев для всех – у кого есть нужды и у кого их нет, я не понимаю. Возможно, здесь электоральная стратегия", – отметил Кику.

Он подчеркнул, что "в последнее время создаются очень опасные прецеденты, когда парламент голосует за законопроекты без получения положительного заключения правительства".

По его словам, любой закон, у которого есть финансовый компонент должен получить положительное заключение в парламенте.

"В текущих условиях парламент даже не может вносить поправки в бюджет. То есть это уже нарушение. Но я вижу, что так как на конвейере рисуются цифры в бюджете без налогово-бюджетного обоснования. Боюсь, что во второй половине года, к осени, все эти проекты каким-то образом приведут к плохой ситуации", – отметил Кику.

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Бывший глава правительства обратил внимание на то, что бюджет рассчитан, исходя из определенных параметров, а сейчас практически ежемесячно увеличиваются расходы, не убедившись в том, обеспечены ли источники финансирования дефицита бюджета. "В бюджете на 2021 год предусмотрено много средств от МВФ, ЕС, которые неизвестно, когда поступят, учитывая, если мы настолько политически нестабильны", – добавил Кику.

Экс-премьер не исключил, что могут возникнуть проблемы и при корректировке бюджета для выделения средств на возможные досрочные парламентские выборы.

"Да, и это может стать проблемой. Потому что эти деньги – порядка 120 миллионов – нужно еще найти. Думаю, что решения есть для обеспечения финансирования выборов, но еще раз отмечу, что эти повышения расходов в течение года, когда нет полной уверенности в том числе на политическом плане, не очень приветствуются", – заключил Кику.

Депутаты молдавского парламента одобрили в первом чтении проект, который подразумевает покрытие за счет государственного бюджета расходов бытовых потребителей на электроэнергию в период действия чрезвычайного положения. Рассмотрение этого проекта в окончательном чтении запланировано на 23 апреля.

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