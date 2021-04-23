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Электросчетчик старого образца

Государство оплатит счета бытовых потребителей за электроэнергию

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210423/34496593/gosudarstvo-oplatit-scheta-bytovykh-potrebiteley-za-elektroenergiyu.html

Парламент проголосовал в окончательном чтении за законопроект социалистов, в котором говорится, что государство будет компенсировать потребление электроэнергии бытовым потребителям во время чрезвычайного положения.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Парламент 66 голосами проголосовал за инициативу фракции ПСРМ, согласно которой в период ЧП государство будет покрывать расходы бытовых потребителей на электроэнергию.

Таким образом, власти передадут деньги энергетическим компаниям, которые вычтут из счетов потребителей 214 леев за два месяца. В общей сложности потребители получат компенсацию в размере 428 леев.

Электросчетчик
© Sputnik / Виталий Аньков
Компенсация на электроэнергию: что ждать потребителям

Согласно проекту, предлагая эти компенсации, "государство будет применять конкретную форму социальной защиты, хорошо ориентированную на граждан против экономической бедности в результате внезапной потери или сокращения доходов". 

Проект предназначен для поддержки домашних потребителей в контексте обстоятельств, связанных с последствиями эпидемии, а также их экономического и финансового положения.

Реализация законопроекта, по мнению авторов, потребует дополнительных финансовых ресурсов из государственного бюджета в размере 532,959 миллиона леев.

Лампочка
© Pixabay / TeroVesalainen
В Premier Energy обеспокоены проектом о компенсации счетов на электричество

Законодательная инициатива принадлежит депутатам Парламентской фракции ПСРМ.

Напомним, компания Premier Energy выразила обеспокоенность по законопроекту, который предполагает, что счета за электроэнергию всех бытовых потребителей за апрель и май 2021 года должны оплачиваться из государственного бюджета.

В структуре отметили, что сумма компенсации составит 428 леев на каждого потребителя, а общий объем средств лишь для потребителей компании Premier Energy – примерно 360 миллионов леев.

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