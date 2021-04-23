Парламент Молдовы решил понизить ставку НДС для некоторых категорий бизнеса

Депутаты решили снизить ставку НДС для сектора HoReCa до 6% на период действия чрезвычайного положения. Авторы инициативы отмечают, что эта отрасль серьезно пострадала в период пандемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Депутаты молдавского парламента проголосовали за законопроект о поддержке предприятий сектора HoReCa (отели, рестораны и кафе) на время действия чрезвычайного положения в здравоохранении. Таким образом, ставка НДС снижена до 6%. Решение принято на заседании парламента в пятницу.

"Документ предусматривает снижение до 6% ставки НДС на продукты питания и/или напитки, за исключением алкогольной продукции, приготовленной или неподготовленной продукции для употребления в пищу человеком, а также на сопутствующие услуги в соответствии с видами деятельности, относящимися к первому разделу Классификатора деятельности в экономике Молдовы во время чрезвычайного положения в области общественного здоровья", – сказано в уточнении парламента.

Авторами проекта выступили депутаты фракции Партии "Шор". Они аргументировали необходимость этого решения тем, что во время пандемии сектор HoReCa серьезно пострадал.

Проект проголосован сразу в двух чтениях. Инициативу поддержали 53 депутата.

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