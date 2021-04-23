18:48 23 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.99
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Парламент Республики Молдова

Парламент Молдовы решил понизить ставку НДС для некоторых категорий бизнеса

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/19/34119445.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210423/34502057/parlament-moldovy-reshil-ponizit-stavku-nds-dlya-nekotorykh-kategoriy-biznesa.html

Депутаты решили снизить ставку НДС для сектора HoReCa до 6% на период действия чрезвычайного положения. Авторы инициативы отмечают, что эта отрасль серьезно пострадала в период пандемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Депутаты молдавского парламента проголосовали за законопроект о поддержке предприятий сектора HoReCa (отели, рестораны и кафе) на время действия чрезвычайного положения в здравоохранении. Таким образом, ставка НДС снижена до 6%. Решение принято на заседании парламента в пятницу.

Ресторан
© Sputnik / Mihai Caraus
Рестораторы просят включить работников HoReCa во второй этап вакцинации от COVID

"Документ предусматривает снижение до 6% ставки НДС на продукты питания и/или напитки, за исключением алкогольной продукции, приготовленной или неподготовленной продукции для употребления в пищу человеком, а также на сопутствующие услуги в соответствии с видами деятельности, относящимися к первому разделу Классификатора деятельности в экономике Молдовы во время чрезвычайного положения в области общественного здоровья", – сказано в уточнении парламента.

Авторами проекта выступили депутаты фракции Партии "Шор". Они аргументировали необходимость этого решения тем, что во время пандемии сектор HoReCa серьезно пострадал.

Проект проголосован сразу в двух чтениях. Инициативу поддержали 53 депутата.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Утро на Sputnik'e": что ждет экономику и кому в Молдове хуже, чем HoReCa

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Бабочка на лице девушки, Бишкек.
Фото: живая планета Земля - наш общий дом
Художник украшает московские арки панно и мозаикой
Видео: вместо холста - панно и мозаика на стенах обычных "сталинок"
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться