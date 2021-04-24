11:50 24 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.99
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Копилка - свинья и монета в руке

Миллионы в кубышках: как жители Молдовы хранят свои деньги

© CC0 / Pexels / Pixabay
Экономика
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210424/34509725/Milliony-v-kubyshkakh-kak-zhiteli-Moldovy-khranyat-svoi-dengi.html

В Национальном банке рассказали, какие банковские вклады пользуются спросом среди жителей республики.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. В марте нынешнего года объем новых привлеченных депозитов составил 2261,6 миллиона леев, увеличившись на 35,8% в сравнении с показателями за первый месяц весны 2020-го. Такие данные приводятся в отчете Национального банка Молдовы.

Объем вкладов в национальной валюте составил 1,451 миллиарда леев (+33,2% за год), а в иностранной валюте в пересчете на леи – 810,6 миллиона леев (+40,8%).

Самыми востребованными оказались депозиты физических лиц – 69,6% (40% составили депозиты, привлеченные в леях,  29,6% – в иностранной валюте).

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Жизнь в кредит: на какие цели граждане Молдовы берут деньги в долг

Наиболее привлекательными с точки зрения сроков стали депозиты от двух до пяти лет (41,8% от всех привлеченных срочных депозитов). Следует отметить, что самая большая доля по категориям клиентов пришлась на привлеченные депозиты от физических лиц – 26,3%.

Средняя ставка по новым привлеченным депозитам в национальной валюте равна 3,49%, в иностранной валюте – 0,55%.

Как взять кредит в Молдове и не остаться "без штанов">>>

Квартирный дом. Архивное фото
© Sputnik / Александр Кряжев
Квартира в кредит в Молдове: сколько стоит один квадратный метр жилья

По данным Нацбанка, в сравнении с мартом прошлого года средняя процентная ставка снизилась как по депозитам в молдавских леях, так и в иностранной валюте.

Купить квартиру во время пандемии: насколько рискованно брать ипотеку>>>

Физлица размещали вклады на срок от двух до пяти лет в нацвалюте по средней процентной ставке 4,45%, юридические лица – по 3,49%. Что касается депозитов в иностранной валюте, то в этой категории также наиболее популярны вклады на срок от двух до пяти лет. При этом процентная ставка по ним для физлиц составляла 0,68%, для юрлиц – 0,64%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Обезопасить бизнес в пандемию: страховщики придумали решение

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Певцы Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.
Фото: самые яркие образы красной дорожки Московского кинофестиваля
Чем обернется ухудшение отношений между Россией и Чехией
Видео: Россия-Чехия: чем обернется ухудшение отношений
Рейтинг стран мира по индексу счастья
Рейтинг стран мира по индексу счастья

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться