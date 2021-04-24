Миллионы в кубышках: как жители Молдовы хранят свои деньги

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. В марте нынешнего года объем новых привлеченных депозитов составил 2261,6 миллиона леев, увеличившись на 35,8% в сравнении с показателями за первый месяц весны 2020-го. Такие данные приводятся в отчете Национального банка Молдовы.

Объем вкладов в национальной валюте составил 1,451 миллиарда леев (+33,2% за год), а в иностранной валюте в пересчете на леи – 810,6 миллиона леев (+40,8%).

Самыми востребованными оказались депозиты физических лиц – 69,6% (40% составили депозиты, привлеченные в леях, 29,6% – в иностранной валюте).

Наиболее привлекательными с точки зрения сроков стали депозиты от двух до пяти лет (41,8% от всех привлеченных срочных депозитов). Следует отметить, что самая большая доля по категориям клиентов пришлась на привлеченные депозиты от физических лиц – 26,3%.

Средняя ставка по новым привлеченным депозитам в национальной валюте равна 3,49%, в иностранной валюте – 0,55%.

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По данным Нацбанка, в сравнении с мартом прошлого года средняя процентная ставка снизилась как по депозитам в молдавских леях, так и в иностранной валюте.

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Физлица размещали вклады на срок от двух до пяти лет в нацвалюте по средней процентной ставке 4,45%, юридические лица – по 3,49%. Что касается депозитов в иностранной валюте, то в этой категории также наиболее популярны вклады на срок от двух до пяти лет. При этом процентная ставка по ним для физлиц составляла 0,68%, для юрлиц – 0,64%.

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