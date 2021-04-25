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Деньги. Евро и доллары

Новый поворот от евро и доллара: курс валют на начало недели

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 26 февраля. После выходных большинство основных игроков пятивалютной корзины выйдут "помятыми". Евро подешевеет сразу на пять банов и разместится на отметке в 21,6386 лея.

Утро на Sputnik'e: введут ли в Молдове евро вместо лея
© Sputnik
"Утро на Sputnik'e": введут ли в Молдове евро вместо лея

Доллар также уступит пять банов и установится на отметке в 17,9462 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 26 апреля в небольшом плюсе окажутся российский рубль, который подорожает до 0,2398 лея, а украинская гривна станет тверже до 0,6433 лея. Румынский лей несколько ослабнет до 4,3938 в пересчете на нацвалюту.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
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Ранее глава Нацбанка Молдовы Октавиан Армашу заявлял, что в 2021 году в ожидании возвращения к нормальной экономической активности регулятор рассчитывает, что периоды давления на валютный рынок будут менее частыми. Он уточнил, что Нацбанк не устанавливает определенный уровень обменного курса.

"Однако в 2021 году в ожидании возвращения к нормальной экономической активности мы ожидаем, что периоды давления на валютный рынок будут менее частыми", – сказал председатель Нацбанка.

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По его словам, НБМ постоянно следит за развитием валютного рынка и имеет достаточные валютные резервы для вмешательства, когда это необходимо, с целью предотвращения чрезмерных колебаний обменного курса, пока эти вмешательства не противоречат основной цели Нацбанка – стабилизации цен.

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