Есть ли угрозы для молдавского лея: что происходит на валютном рынке страны

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. В последнее время многие жители Молдовы затаив дыхание следят за обменным курсом отечественной валюты по отношению к доллару и евро, которые не прекращают демонстрировать "выкрутасы". О том, какие факторы лежат в основе стабильности молдавского лея, а также о том, стоит ли паниковать из-за ситуации на валютном рынке страны, читайте в материале Sputnik.
От чего зависит стабильность молдавского лея
Экономический эксперт Роман Киркэ в комментарии радиостудии Sputnik рассказал о факторах, которые лежат в основе крепости и стабильности молдавского лея в долгосрочной перспективе.
"Во-первых, это экспорт. Если он продолжит падение, то это будет серьезным источником давления на молдавский лей", – сказал Киркэ.
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Он уточнил, что на падение отправки товаров за границу сказывается слабый урожай предыдущего года.
"С другой стороны, очень важно, как поведут себя денежные переводы от трудовых мигрантов. Традиционно в первые месяцы года мы наблюдаем минимальное поступление валюты, но с пиком в августе", – добавил эксперт.
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Колебания на валютном рынке
Согласно официальном курсу Нацбанка Молдовы, хотя доллар на этой неделе и преодолевал 18-леевый порог, но это не было впервые за апрель – месяц он начал со взлета, который сменился падением, а затем некоторым выравниванием. Однако к концу последней рабочей пятидневки "американец" вновь опустился ниже 18-леевого рубежа. В итоге за неделю "зеленый" укрепился в целом на 10 банов, при этом не дотянув до показателей начала месяца.
Евро в начале этой семидневки резко подскочил, однако затем стал топтаться на месте. В итоге за неделю европейская валюта подорожала к лею примерно на 20 банов, а за месяц "иностранец" укрепился приблизительно на 40 банов.
Киркэ отметил, что не рекомендовал бы гражданам бежать в обменные кассы.
"Ничего страшного не произошло. Если посмотреть на колебания курса, еще месяц назад евро стоил примерно 21,25 лея, а сейчас - 21,65. То есть стоимость европейской валюты возросла почти на 40 банов", – заявил собеседник.
По словам эксперта, беспокойство у граждан вызвала именно тенденция к планомерному повышению курса евро – раз в несколько дней сразу на 10-12 банов. Киркэ отметил, что на незначительную девальвацию молдавского лея влияют сезонные факторы, такие, как уменьшение объемов экспортных поставок из Молдовы.
Экономический эксперт также подчеркнул, что отчасти на тактику выстраивания политики обменных пунктов и повышения ими курса на несколько банов сверх прогнозируемых показателей Нацбанка повлияла политическая нестабильность в стране. По словам Киркэ, именно этот фактор может вызвать панику среди населения, когда граждане кинутся покупать валюту, видя, что ближайшее будущее в Молдове представляется туманным.
Согласно данным Нацбанка, после выходных евро уступит пять банов и разместится на отметке в 21,6386 лея. Доллар также подешевеет на пять банов и установится на уровне в 17,9462 лея.
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