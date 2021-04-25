Есть ли угрозы для молдавского лея: что происходит на валютном рынке страны

Экономический эксперт рассказал, что нужно для того, чтобы национальная валюта была стабильной и крепкой.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. В последнее время многие жители Молдовы затаив дыхание следят за обменным курсом отечественной валюты по отношению к доллару и евро, которые не прекращают демонстрировать "выкрутасы". О том, какие факторы лежат в основе стабильности молдавского лея, а также о том, стоит ли паниковать из-за ситуации на валютном рынке страны, читайте в материале Sputnik.

От чего зависит стабильность молдавского лея

Экономический эксперт Роман Киркэ в комментарии радиостудии Sputnik рассказал о факторах, которые лежат в основе крепости и стабильности молдавского лея в долгосрочной перспективе.

"Во-первых, это экспорт. Если он продолжит падение, то это будет серьезным источником давления на молдавский лей", – сказал Киркэ.

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Он уточнил, что на падение отправки товаров за границу сказывается слабый урожай предыдущего года.

"С другой стороны, очень важно, как поведут себя денежные переводы от трудовых мигрантов. Традиционно в первые месяцы года мы наблюдаем минимальное поступление валюты, но с пиком в августе", – добавил эксперт.

По его словам, это два самых главных фактора. "Ну и само поведение экономики, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, связанным с пандемией, не только у нас, но и во всем мире", – заключил Киркэ.

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Колебания на валютном рынке

Согласно официальном курсу Нацбанка Молдовы, хотя доллар на этой неделе и преодолевал 18-леевый порог, но это не было впервые за апрель – месяц он начал со взлета, который сменился падением, а затем некоторым выравниванием. Однако к концу последней рабочей пятидневки "американец" вновь опустился ниже 18-леевого рубежа. В итоге за неделю "зеленый" укрепился в целом на 10 банов, при этом не дотянув до показателей начала месяца.

Евро в начале этой семидневки резко подскочил, однако затем стал топтаться на месте. В итоге за неделю европейская валюта подорожала к лею примерно на 20 банов, а за месяц "иностранец" укрепился приблизительно на 40 банов.

Киркэ отметил, что не рекомендовал бы гражданам бежать в обменные кассы.

"Ничего страшного не произошло. Если посмотреть на колебания курса, еще месяц назад евро стоил примерно 21,25 лея, а сейчас - 21,65. То есть стоимость европейской валюты возросла почти на 40 банов", – заявил собеседник.

По словам эксперта, беспокойство у граждан вызвала именно тенденция к планомерному повышению курса евро – раз в несколько дней сразу на 10-12 банов. Киркэ отметил, что на незначительную девальвацию молдавского лея влияют сезонные факторы, такие, как уменьшение объемов экспортных поставок из Молдовы.

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Экономический эксперт также подчеркнул, что отчасти на тактику выстраивания политики обменных пунктов и повышения ими курса на несколько банов сверх прогнозируемых показателей Нацбанка повлияла политическая нестабильность в стране. По словам Киркэ, именно этот фактор может вызвать панику среди населения, когда граждане кинутся покупать валюту, видя, что ближайшее будущее в Молдове представляется туманным.

Согласно данным Нацбанка, после выходных евро уступит пять банов и разместится на отметке в 21,6386 лея. Доллар также подешевеет на пять банов и установится на уровне в 17,9462 лея.

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