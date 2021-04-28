Всемирный банк утвердил допфинансирование для Молдовы: о какой сумме идет речь

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Всемирный банк (ВБ) утвердил дополнительное финансирование в размере 24,8 миллиона евро на проект "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова", который будет поддерживать правительство страны для доступного и равноправного обеспечения населения вакциной от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ВБ в Молдове.

"Дополнительное финансирование направлено на поддержку закупки подходящих вакцин от COVID-19, чтобы охватить 30% населения на втором и третьем этапах прививочной кампании", – сказано в заявлении ВБ.

Также в рамках соответствующего финансирования, как пояснили в структуре, планируется оказать техническую и финансовую поддержку для вакцинации 50% граждан Молдовы.

"Вакцины, поддерживаемые в рамках проекта, будут соответствовать нормативным стандартам Всемирного банка; дополнительное финансирование будет способствовать инвестициям в системы данных, инфраструктуру холодильных сетей, а также в меры социальной ответственности для обеспечения успешного проведения вакцинации", – добавили в ВБ.

Как сообщили в ФБ, будет поддерживаться закупка вакцин из различных источников, включая приобретение напрямую у производителей, закупку через платформу COVAX и закупку избыточных запасов вакцин в других государствах, с учетом соотношения цены и качества, нормативных стандартов, возможностей национальной системы иммунизации, а также сроков доставки.

"В рамках дополнительного финансирования будет предоставлено начальное финансирование для закупки вакцин и проведения прививочной кампании безопасным и эффективным способом в кратчайшие сроки, но в то же время Всемирный банк признает, что на мировом уровне наблюдается чрезмерный спрос на вакцину", – отметили в структуре.

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В заявлении ВБ указано, что "население получит все вакцины от COVID-19 бесплатно".

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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