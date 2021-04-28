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Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из автозаправочных станций

Печальная новость для водителей: топливо вновь подорожало

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210428/34557521/Pechalnaya-novost-dlya-voditeley-toplivo-vnov-podorozhalo.html

Пока на мировом рынке стоимость барреля нефти продолжает снижаться, в Молдове нефтепродукты дорожают.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. На сайте одной из крупных автозаправочных компаний в Молдове в среду обнародованы новые цены на топливо, которые опять несколько выросли. Так, литр бензина АИ-95 обходится в 20 леев, бензин Premium – в 20,8 лея, "дизель" – в 16,35 лея, сжиженный газ – в 11,35 лея.

Заправочный пистолет
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Проблема подорожания топлива в Молдове: парламент vs НАРЭ

Ранее эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну объяснил в комментарии Sputnik, в чем причина роста цен на нефтепродукты в республике.

"Здесь имеет место картельный сговор, это явно. Он существует между самыми большими компаниями по поставке нефтепродуктов. Кто должен бороться с этим – вопрос. Национальное агентство по регулированию в энергетике заявляет, что этим должен заниматься Совет по конкуренции, там заявляют, что не наделены такими полномочиями", – отметил собеседник.

По словам специалиста, выход из этого порочного круга спекуляции на гражданах сложен, но он есть. В первую очередь необходимо внести поправки в законодательство и отрегулировать предельный порог цен на нефтепродукты в республике. Государство должно иметь возможность контролировать, сколько стоит поставщику привезти в Молдову литр бензина или дизельного топлива и с какой наценкой он реализует их в розничной торговле.

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