НАРЭ: у поставщиков нет контрактов на закупку балансирующей электроэнергии

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. ГП "Молдэлектрика" сообщило Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ), что с 1 апреля 2021 года некоторые участники рынка электроэнергии не имеют договорных оснований для покупки балансирующей электроэнергии. Она используется для устранения дисбаланса производства-потребления электроэнергии в сети.

"В результате изучения позиций, выдвинутых всеми заинтересованными сторонами, и анализа существующих обстоятельств на рынке электроэнергии, было выявлено ограниченное количество источников, которые могли бы поставлять балансирующую электроэнергию, причем энергия в основном вырабатывается Молдавской ГРЭС", — говорится в пресс-релизе НАРЭ.

Этот факт, по мнению государственного регулятора, создает неопределенности, связанные с подписанием участниками рынка электроэнергии балансирующих договоров поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС, что создает блокировки на рынке электроэнергии и может повлиять на конкуренцию и открытость рынка.

НАРЭ уведомило об этом Совет по конкуренции и начало необходимые административные процедуры для применения санкций в отношении поставщиков, которые признали нарушение законодательства.

Кроме того, чтобы преодолеть блокировку на рынке электроэнергии в Республике Молдова, НАРЭ обратилось в Секретариат Европейского Энергетического сообщества с просьбой оказать помощь и провести экспертизу, чтобы облегчить определение жизнеспособных решений, согласно европейской практике, в закупках балансирующей электроэнергии.

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