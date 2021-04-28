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Отступление доллара и евро: курс валют на следующий день

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210428/34568008/otstuplenie-dollara-i-evro-kurs-valyut-na-sleduyuschiy-den.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 29 апреля. Большинство основных игроков пятивалютной корзины сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву". Евро за сутки подешевеет на девять банов и разместится на отметке в 21,5200 лея.

Банкноты номиналом 500, 200 и 50 леев
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар также уступит четыре бана и установится на отметке в 17,8308 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 29 апреля сохранит свои позиции российский рубль, который закрепистя на отметке 0,2388 лея. Румынский лей ослабнет до 4,3672 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна, также немного потеряет, до 0,6416 лея.

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