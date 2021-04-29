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Кишинев и Санкт-Петербург налаживают сотрудничество

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
События Кишинева (242)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210429/34571251/Kishinev-i-Sankt-Peterburg-nalazhivayut-sotrudnichestvo.html

Подписанный между руководителями администраций двух городов договор предполагает взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах до 2024 года.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Глава муниципия Кишинев Ион Чебан в рамках своего визита в северную столицу России подписал соглашение о сотрудничестве столичной примэрии с правительством Санкт-Петербурга в торговой, экономической и культурной областях на 2021-2024 годы. Скрепил подпись над договором с российской стороны губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Это соглашение станет прорывным как в сотрудничестве между нашими городами, так и в двусторонних отношениях между нашими странами", - отметил в своем посте в соцсети примар Кишинева.

Смольный собор в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Александр Гальперин
В Санкт-Петербурге проходят мероприятия в рамках дней Республики Молдова
Он также выразил надежду на то, что отношения между Кишиневом и Санкт-Петербургом будут планомерно развиваться.

"Нам есть чему поучиться у городских властей Санкт-Петербурга в плане развития города при сохранении его исторического облика, в эффективности управления городским хозяйством, модернизации транспортной системы, сохранении и приумножении культурного наследия", - пояснил градоначальник.

Мэр Кишинева Ион Чебан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Мэр Кишинева Ион Чебан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве

Мэр Кишинева находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге по приглашению руководства области и города. Во время визита также запланировано подписание соглашения между крупнейшим сектором молдавской столицы и одним из районов Северной столицы России.

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Тема:
События Кишинева (242)

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Теги:
соглашение о сотрудничестве, Санкт-Петербург, Кишинев

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