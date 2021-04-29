Паром через Днестр: какие существуют проблемы в его эксплуатации

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Эксплуатацию и движение парома, курсирующего через реку Днестр между населенными пунктами Моловата Ноуэ и Кочиеры, обсудили на встрече в селе Кошница Дубоссарского района, которая прошла под руководством вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольги Чеботарь.
"На встрече обсудили правила движения парома, исходя из его текущих технических возможностей и в контексте соблюдения требований, установленных Комиссией инспекторов военно-морского флота. Согласно им, разрешена перевозка только автомобилей с осевой нагрузкой до шести тонн", – отметили в Бюро по реинтеграции.
"Выяснилось, что некоторые проблемы возникают из-за недостаточной информированности населения о технических возможностях парома, а также из-за переполненности его большегрузными автомобилями, движение которых может быть направлено на другие маршруты", – пояснили в бюро.
В ближайшее время вице-премьер по реинтеграции совершит рабочий визит в село Кочиеры Дубоссарского района.
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