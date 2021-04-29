Паром через Днестр: какие существуют проблемы в его эксплуатации

Как сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, существуют проблемы с паромом, курсирующим по реке Днестр между населенными пунктами Моловата Ноуэ и Кочиеры.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Эксплуатацию и движение парома, курсирующего через реку Днестр между населенными пунктами Моловата Ноуэ и Кочиеры, обсудили на встрече в селе Кошница Дубоссарского района, которая прошла под руководством вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольги Чеботарь.

"На встрече обсудили правила движения парома, исходя из его текущих технических возможностей и в контексте соблюдения требований, установленных Комиссией инспекторов военно-морского флота. Согласно им, разрешена перевозка только автомобилей с осевой нагрузкой до шести тонн", – отметили в Бюро по реинтеграции.

Как подчеркнули в ведомстве, собеседники подтвердили необходимость соблюдения технических предписаний во избежание ситуаций риска для пассажиров, товаров, транспортных средств, а также аварий с оборудованием.

"Выяснилось, что некоторые проблемы возникают из-за недостаточной информированности населения о технических возможностях парома, а также из-за переполненности его большегрузными автомобилями, движение которых может быть направлено на другие маршруты", – пояснили в бюро.

В ближайшее время вице-премьер по реинтеграции совершит рабочий визит в село Кочиеры Дубоссарского района.

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