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Что приготовили евро и доллар: курс валют на первые дни мая

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210429/34580671/Chto-prigotovili-evro-i-dollar-kurs-valyut-na-pervye-dni-maya.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 30 апреля, и праздничные выходные. Большинство основных игроков пятивалютной корзины уйдут в небольшой минус по отношению к молдавскому "льву". Евро за сутки немного подорожает и разместится на отметке в 21,5735 лея.

Банкноты номиналом 500, 200 и 50 леев
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар уступит четыре бана и установится на отметке в 17,792 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 30 апреля и в праздничные выходные в небольшом плюсе окажутся российский рубль, который укрепит позиции до 0,2396 лея, а румынский лей подорожает до 4,3817 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна станет несколько слабее и установится на уровне 0,6414 лея. Такой обменный курс в Молдове действует до 3 мая включительно.

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