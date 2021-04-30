И. о. премьера Молдовы высказался о статусе республики при ЕАЭС

И. о. премьера Молдовы выступил на встрече глав правительств стран ЕАЭС, которая прошла в онлайн-режиме.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой заявил о заинтересованности республики в использовании статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений со странами - членами объединения. Об этом он заявил на встрече глав правительств стран ЕАЭС, которая прошла в онлайн-формате.

По словам Чокоя, этот интерес продиктован также тем, что рынки стран данного объединения уже являются традиционными для многих молдавских производителей и экспортеров.

"Учитывая, что человечество второй год подряд страдает от катастрофического кризиса в области здравоохранения, сотрудничество, взаимная поддержка и солидарность не только важны, но и необходимы во взаимодействии между нашими народами. Таким образом, участие Молдовы в качестве наблюдателя в ЕАЭС способствует расширению экономических связей, реализации ряда совместных инфраструктурных проектов, увеличению объема взаимной торговли, привлечению инвестиций в сельское хозяйство и цифровизации экономики", – отметил и. о. главы правительства Молдовы.

Он подчеркнул, что, несмотря на все проблемы, созданные пандемией, кабмин разрабатывает оптимальные меры для поддержки национальной экономики и преодоления кризиса, направляя усилия на реализацию инфраструктурных, транспортных и логистических проектов, а также на создание новых рабочих мест.

Чокой напомнил, что в прошлом году в Молдове утвердили программу, которая предусматривает создание 18 многофункциональных промышленных площадок, что привлечет в нашу страну иностранных инвесторов. Он добавил, что в настоящее время в республике реализуются 44 проекта по созданию и развитию индустриальных площадок, а за все время эксплуатации существующих индустриальных парков объем инвестиций составил почти 570 миллионов долларов, создав таким образом более 21 000 рабочих мест.

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ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран - членов Союза приняли единогласно.

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