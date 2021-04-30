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Что будет с евро и долларом после праздников: курс валют на вторник

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210430/34598630/chto-budet-s-evro-i-dollarom-posle-prazdnikov-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 4 мая. Все основные игроки пятивалютной корзины уйдут в минус по отношению к молдавскому "льву". Евро за праздники подешевеет на 11 банов и разместится на отметке в 21,4604 лея.

Банкноты номиналом 500, 200 и 50 леев
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар уступит три бана и установится на отметке в 17,7645 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 4 мая  в небольшом минусе окажутся российский рубль, который опустится до 0,2366 лея, румынский лей доберется до отметки 4,3550 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна станет несколько слабее и установится на уровне 0,6399 лея. 

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