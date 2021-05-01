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Электросети. Архивное фото

Санду попросила ускорить процедуру подключения электросетей Молдовы и Румынии

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210501/34599858/sandu-poprosila-uskorit-protseduru-podklyucheniya-elektrosetey-moldovy-i-romania.html

Согласно дорожной карте по объединению энергосистем, одобренной в 2015 году, двухпозиционная электростанция в Вулканештах и линия электропередачи Вулканешты-Кишинев должны были быть введены в эксплуатацию в 2019 году.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с представителями энергетических ведомств, посвященную объединению электросетей Молдовы и Румынии.

"Для Республики Молдова это один из важнейших проектов развития, который решит проблему зависимости от электроэнергии из одного источника. В течение трех десятилетий эта зависимость использовалась коррумпированными политиками, которые похищали у потребителей электроэнергию с помощью различных схем и ставили под угрозу энергетическую безопасность страны", — говорится в сообщении президента по итогам встречи.

Санду попросила ответственные учреждения — Министерство экономики и финансов, Государственную канцелярию, ГП Moldelectrica — дать разъяснения по поводу задержки реализации проекта.

По словам президента, согласно дорожной карте по объединению энергосистем, одобренной правительством в 2015 году, двухпозиционная электростанция в Вулканештах и линия электропередачи Вулканешты-Кишинев должны были быть введены в эксплуатацию в 2019 году.

"Но вот мы в 2021 году, а работы не начаты. Кроме того, поскольку парламент ратифицировал кредитные соглашения для финансирования проекта еще в 2017 году, государство выплачивает проценты за обслуживание этих кредитов. Есть задержки, которые нам слишком дорого обходятся", — пишет Санду.

Президент просила принять все меры для решения проблем, стоящих на пути реализации проекта.

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