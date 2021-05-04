"Молдовагаз" пересчитает стоимость газа для юридических лиц

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. В "Молдовагазе" сообщили о начале процесса перерасчета стоимости природного газа, потребленного юридическими лицами в период с первого января 2018 года по 16 марта 2018 года, на общую сумму 304 миллиона 369 тысяч леев (с НДС).

Процесс перерасчета будет завершен в течение четырех месяцев начиная с мая 2021 года. Для активных юридических лиц (которые продолжают использование газа) общая сумма перерасчета составит 98 миллионов 573 тысячи леев. В мае планируется компенсировать 25 миллионов 19 тысяч леев, в июне сумма составит 26 миллионов 407 тысяч, в июле – 26 миллионов 19 тысяч, а в августе – 21 миллион 127 тысяч леев.

В то же время для неактивных юридических лиц (отключенных за неуплату, расторгших договор на поставку, вошедших в процесс несостоятельности и прочее) общая сумма перерасчета достигнет 24 миллионов 137 тысяч леев. В мае цифра компенсации для данной категории потребителей составит шесть миллионов 415 тысяч леев, в июне – шесть миллионов 503 тысячи, в июле – пять миллионов 163 тысячи, в августе – шесть миллионов 55 тысяч леев.

Оплаченные ранее суммы будут компенсированы в мае единовременным платежом или через погашение задолженностей и взаимных обязательств. В случае с АО "Термоэлектрика" сумма составит 161 миллион 355 тысяч леев, а с АО "ТЭЦ-Норд" – 20 миллионов 303 тысячи леев.

Решение о перерасчете стоимости потребленного газа было принято на основании постановления Административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике в апреле 2021 года.

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