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Молдавские леи

На сколько увеличились налоговые сборы в Молдове

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210504/34623044/Na-skolko-uvelichilis-nalogovye-sbory-v-Moldove.html

Количество налоговых поступлений за прошедшие четыре месяца в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросло почти на 20%.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы за первые четыре месяца направила в национальный публичный бюджет 14,6 миллиарда леев, что говорит об увеличении более чем на 2,1 миллиарда леев, или на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили в налоговом ведомстве.

В частности, в госбюджет за четыре месяца поступило 6,4 миллиарда леев, что на 1,2 миллиарда, или на 22,8% больше, чем за тот же период 2020 года.

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В местных бюджетах зафиксировано полтора миллиарда леев налоговых поступлений, что на 327,7 миллиона, или на 28,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В бюджет государственного социального страхования поступило пять миллиардов леев, это на 479,4 миллиона, или на 10,6% больше, чем в январе – апреле 2020 года.

В фондах обязательного медицинского страхования накоплено 1,7 миллиарда леев, рост составил 11,2%, или 171 миллион леев, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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Теги:
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