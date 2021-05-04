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Печаль доллара и евро: курс валют на следующий день

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210504/34631617/Pechal-dollara-i-evro-kurs-valyut-na-sleduyuschiy-den.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 5 мая. Основные игроки пятивалютной корзины будут вести себя неоднородно по отношению к молдавскому "льву". Евро продолжит дешеветь и опустится еще на  8 банов и разместится на отметке в 21,3440 лея.

Банкноты номиналом 500, 200 и 50 леев
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар слегка окрепнет и установится на отметке в 17,7689 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 4 мая в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2372 лея, а румынский лей опустится до отметки 4,3322 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна станет несколько слабее и установится на уровне 0,6391 лея. 

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