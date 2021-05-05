Для топлива в Молдове установят "потолок" цен

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Глава государства сообщила, что поставила свою подпись под документом, на своей странице в социальной сети. Она также отметила, что необходимость законодательного ограничения цен на топливо возникла в результате картельных соглашений на топливном рынке и бездействия Совета по конкуренции.

"Закон, который пришел из парламента, слабый, в нем есть запутанные положения, вероятно, намеренно внесенные некоторыми депутатами, но я решила, что лучше подписать его как есть и сразу после выборов отредактировать. Следующему парламенту предстоит доработать этот закон и вместе с правительством навести порядок на местах", - отметила Санду.

По ее словам, принятие этого закона является сигналом для определенных игроков нефтяного рынка, которые регулярно и без обоснования объявляют о повышении цен, что приводит к незаконному обогащению некоторых людей.

"В частности, я порекомендую депутатам внести поправки в положения, которые касаются ограничения цен на сжиженый газ, привести закон в соответствие со стандартами качества, скорректировать используемую в законе формулу, которая содержит несостыковки между понятиями "объем" и "масса", - также уточнила глава государства.

В то время как на мировых рынках стоимость барреля нефти постоянно снижается, в нашей стране цены на топливо значительно выросли, подорожания проводились четыре раза за месяц. Представители Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) заявили, что регулирование цен на топливо является прерогативой Совета по конкуренции, а члены Совета, в свою очередь, отметили, что НАРЭ по-прежнему несет ответственность за формирование цен на топливо.

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