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Курс валют

Подъем с переворотом доллара и евро: курс валют на следующий день

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210505/34641124/Podem-s-perevorotom-dollara-i-evro-kurs-valyut-na-sleduyuschiy-den.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 6 мая. Основные игроки пятивалютной корзины поползут вверх по отношению к молдавскому "льву". Евро вырастет на 2 бана и разместится на отметке в 21,3640 лея.

Банкноты номиналом 500, 200 и 50 леев
© Sputnik / Yana Zaharova
Есть ли угрозы для молдавского лея: что происходит на валютном рынке страны

Доллар слегка окрепнет и установится на отметке в 17,7774 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 4 мая в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2379 лея, а румынский лей поднимется до отметки 4,3366 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна установится на уровне 0,6413 лея. 

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