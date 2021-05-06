Эксперт о новой методологии установления цен на топливо: недоработанный закон

По словам эксперта, принятый парламентом и утвержденный президентом закон – это шаг в верном направлении, но в одобренный механизм придется вносить коррективы.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Поправки в закон "О рынке нефтепродуктов", которые были одобрены президентом Майей Санду, позволит топливным компаниям находить пробелы в методологии и злоупотреблять своим правом формирования цен. Об этом Sputnik Молдова рассказал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.

По словам специалиста, новая методология хоть и является шагом в верном направлении, но все же содержит пробелы.

"Если в прошлый раз, когда цены планировало НАРЭ, у государственных органов был инструмент контроля, то сейчас, если цены будут устанавливать сами поставщики, это минус. Нет контроля над конечной ценой, которую каждый из поставщиков признает законной. Когда это делало НАРЭ, цена была одна для всех", – говорит Унгуряну.

Это, по словам эксперта, позволит топливным компаниям злоупотреблять своим положением.

"У нас в государственных органах плохо с контролем. Особенно в том, что касается определения цен или тех элементов, которые входят в формирование цен. В этом случае остается слишком много возможностей, чтобы каждый из поставщиков мотивировал свои цены. Особенно учитывая возможности лобби топливных компаний. Это хороший шаг, но он не доработан до конца", – считает эксперт.

Президент Майя Санду 5 мая промульгировала поправки в закон "О рынке нефтепродуктов", касающиеся нового способа формирования цен на топливо.

При этом президент признала, что закон слабый и содержит противоречивые положения. По словам Санду, следующий парламент должен будет улучшить документ и вместе с правительством навести порядок в этой области.

Президент уточнила, что порекомендует депутатам изменить положения, касающиеся способа формирования максимальных розничных цен на сжиженный газ, уточнить стандарты качества и скорректировать формулу, используемую в законе, так как в ней спутали объем и массу.

Как подчеркнула Санду, она решила подписать закон, чтобы дать понять нефтяным компаниям, что государство не будет закрывать глаза на неоправданный рост цен на топливо.

Согласно принятому депутатами документу, цена на литр топлива должна быть привязана к котировкам Platts, а маржа топливных компаний ограничена НАРЭ. Похожая методология действовала в Молдове с 2016-го по 2018 год.

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