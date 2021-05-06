После недолгого роста молдавский лей просел: курс валют на пятницу

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 7 мая. Основные игроки пятивалютной корзины устремятся вверх по отношению к молдавскому лею.

Так, цена евро подскочит сразу на 12 банов и разместится на отметке в 21,4838 лея.

Доллар окрепнет на 6 банов и установится на отметке в 17,8399 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро потерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту>>>

Что касается остальных валют, то 7 мая в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2391 лея, а румынский лей поднимется до отметки 4,3609 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна установится на уровне 0,6431 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova