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Майя Санду

Санду: постараемся сохранить экономические возможности в рамках СНГ

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210506/34652722/sandu-staraemsya-sokhranyat-ekonomicheskie-vozmozhnosti-i-na-vostoke.html

Молдавский лидер считает, что наша страна должна сохранять и в дальнейшем экономические возможности, предоставляемые соглашениями СНГ.

КИШИНЕВ, 6 mai – Sputnik. Содружество независимых государств (СНГ) предлагает Молдове определенный благоприятный торговый режим, отметила президент республики Майя Санду в эфире одного из телеканалов. По словам Санду, множество людей в стране хотели бы продолжать использовать этот режим.

"Наше общество разделено. Есть люди, которые хотят и в дальнейшем экспортировать молдавскую продукцию на Восток... Стараемся сохранять экономические возможности и на Востоке, в той мере, насколько это возможно", – отметила Санду. 

Заседание Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств (МПА СНГ)
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Спикер парламента Молдовы приняла участие в заседании Совета МПА СНГ
Напомним, Договор о зоне свободной торговли СНГ вступил в силу в сентябре 2012 года между Белоруссией, Россией и Украиной. Впоследствии к нему присоединились Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан. С начала 2016 года действие этого соглашения между Россией и Украиной приостановлено.

Соглашение минимизировало исключение из списка товаров, облагаемых импортными пошлинами. Полностью отменены экспортные пошлины. Многостороннее соглашение также заменило более ста двусторонних документов, ранее действовавших между странами СНГ и регулирующих режим свободной торговли в содружестве. Договор также предполагает, что страны СНГ могут пользоваться беспошлинными услугами, предоставляемыми компаниями из других стран содружества.

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