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Евро и доллар меняют позиции: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210507/34668496/evro-i-dollar-menyayut-pozitsii-kurs-valyut-na-blizhayshie-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 11 мая. Основные игроки пятивалютной корзины устремятся вверх по отношению к молдавскому лею.

Банкноты номиналом 500, 200 и 50 леев
© Sputnik / Yana Zaharova
Есть ли угрозы для молдавского лея: что происходит на валютном рынке страны

Так, евро подорожает на 3 бана и разместится на отметке в 21,5122 лея.

Доллар ослабнет на 2 бана и установится на отметке в 17,8192 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро потерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 11 мая в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2404 лея, а румынский лей поднимется до отметки 4,3669 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна установится на уровне 0,6420 лея. 

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