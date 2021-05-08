Молдавские экспортеры яблок ждут повышения спроса в России

Молдавские садоводы отмечают слабый спрос на мелкие яблоки в России. Согласно данным аналитиков, такая ситуация сложилась из-за конкуренции с производителями из других стран.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. По данным трейдеров, с предпасхальной недели рынок яблок экспортного качества в Молдове стагнирует из-за почти полного отсутствия спроса в России. Удалось экспортировались лишь сравнительно небольшие партии яблок трех сортов с плодами среднего размера. Об этом сообщают в организации EastFruit.

"Уровень максимальных оптовых цен на яблоки лучшего качества двух сортов все же увеличился, но в среднем лишь на 0,5 лея за килограмм – до 11,5-12 леев за килограмм, что ниже ожидаемого", - говорится в EastFruit.

Однако в начале мая прошлого года, средние оптовые цены на молдавские яблоки большинства сортов были примерно такими же: слабый рост тоже отмечался, но это было связано с тем, что немного повышались цены на плоды невысокого качества.

В данный момент садоводов беспокоит практически нулевой спрос на яблоки с более мелкими плодами.

"Попытки снизить цену не помогают наращивать объемы внешних поставок. Руководители крупных компаний-экспортеров согласны с выводами аналитиков, что в сегменте недорогих яблок на рынке РФ серьезную конкуренцию молдавским оказывает иранская продукция", - подчеркнули в EastFruit.

По данным портала, единственную надежду молдавские садоводы-трейдеры связывают с тем, что в ритейле их продукция сохраняет качество дольше, чем иранское яблоко, и по мере потепления в середине мая и далее этот фактор будет приобретать большее значение.

В заключение в организации отмели, что крупные молдавские яблоки продаются на российском рынке лучше, чем мелкие. При этом, по словам руководителей крупных садоводческих хозяйств, товара высокого качества у них в холодильниках осталось относительно немного – сотни тонн.

К началу июня ожидается, что товар получится реализовать, но возможно не по тем ценам, на которые рассчитывали производители.

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