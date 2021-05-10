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Национальный банк Молдовы

Годовой уровень инфляции не превышает пяти процентов — Нацбанк

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210510/34693918/godovoj-uroven-inflyacii-ne-prevyshaet-pyati-procentov-nacbank.html

Финансовый регулятор подвел итоги первого квартала 2021 года, отметив продолжение экономического спада, связанного с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. По итогам первого квартала годовой уровень инфляции увеличился с 0,2 процента в январе до 1,5 процентов в марте, сообщает Национальный банк Молдовы (НБМ).

Финансовый регулятор отметил восходящий тренд инфляции, однако подчеркнул, что этот уровень остается в расчетных пределах, ниже 5-процентного порога.

Правительство РМ
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По данным Нацбанка, показатели экономического развития в Молдове продолжают оставаться отрицательными, что характерно для всего региона в условиях пандемии коронавируса и плохой погоды, которая негативно повлияла на сельское хозяйство в 2020 году.

Согласно отчету, опубликованному НБМ, в первом квартале 2021 года доходы национального публичного бюджета выросли более чем на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Еще заметнее выросли бюджетные расходы — более чем на 12 процентов.

Средние процентные ставки по остаткам кредитов в леях незначительно выросли, на 0,1 процента, в то время как по депозитам снизились. Продолжают падать ставки по кредитам и депозитам в иностранной валюте.

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