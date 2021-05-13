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Ион Чебан

Чебан: главам пригородов стоит участвовать в создании Инвестиционной карты

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210513/34729354/cheban-glavam-prigorodov-stoit-uchastvovat-v-sozdanii-Investitsionnoy-karty.html

По мнению примара Кишинева, пригороды муниципия обладают большим потенциалом по привлечению инвесторов.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. В Кишиневе разрабатывается Инвестиционная карта муниципия. Об этом написал в своем посте в соцсети примар столицы Ион Чебан.

"Важно, чтобы информация по ней собиралась как в столице, так и во всем муниципии. В связи с этим мы обратились ко всем примарам пригородов с призывом принять участие в представлении предложений по инвестиционным проектам", - отметил градоначальник.

Фонтан у железнодорожного вокзала
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его мнению, у кишиневских пригородов есть огромный потенциал для привлечения инвесторов, которые помогут создать рабочие места, развить экономическую инфраструктуру и туризм.

"В различных населенных пунктах муниципия уже есть "работающие" инвестиционные проекты - магазины, фабрики, места для отдыха", - пояснил Чебан. 

По словам примара, в деле создания Инвестиционной карты муниципия предстоит много работы.

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Теги:
инвестиции, Ион Чебан

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