Чебан: главам пригородов стоит участвовать в создании Инвестиционной карты

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. В Кишиневе разрабатывается Инвестиционная карта муниципия. Об этом написал в своем посте в соцсети примар столицы Ион Чебан.
"Важно, чтобы информация по ней собиралась как в столице, так и во всем муниципии. В связи с этим мы обратились ко всем примарам пригородов с призывом принять участие в представлении предложений по инвестиционным проектам", - отметил градоначальник.
"В различных населенных пунктах муниципия уже есть "работающие" инвестиционные проекты - магазины, фабрики, места для отдыха", - пояснил Чебан.
По словам примара, в деле создания Инвестиционной карты муниципия предстоит много работы.
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