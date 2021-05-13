20:37 13 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.53
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Лесозаготовка

В Приднестровье ужесточили запрет на вывоз древесины

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210513/34735022/V-Pridnestrove-uzhestochili-zapret-na-vyvoz-drevesiny.html

Такой указ подписал приднестровский лидер после очередного случая незаконного экспорта древесины в северной части региона.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ, который расширяет категории древесины, запрещенной к вывозу. Теперь запрет охватывает вывоз не только делового леса, но и всех производных лесной промышленности и деревообработки.

"Под запрет подпадает топливная древесина в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах, в виде щепок или стружки, а также опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах", - отмечено в указе.

Как отметил Красносельский в своем телеграм-канале, на севере Приднестровья была задержана машина, груженная приднестровской древесиной, явно – деловым круглым лесом.

Топор
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Парламент ввел мораторий на вырубку леса на всей территории Молдовы
"Первые результаты проверки показали, что налицо факт нарушения приднестровского законодательства. Грузовой автомобиль с прицепом транспортировал качественную промышленную древесину – акацию – с целью дальнейшего вывоза за пределы Приднестровья", - рассказал он.

По словам приднестровского лидера, аналогичные случаи далеко не единичны, в его адрес с огорчающим постоянством приходят сообщения от неравнодушных граждан о фактах несанкционированной вырубки и незаконного вывоза леса. В связи с этим он решил ужесточить указ о запрете вывоза древесины.

"Ограничение будет действовать до выработки правительством эффективного механизма контроля в этой сфере. Пока приходится констатировать, что есть недоработки как в части исполнения правовых норм структурными подразделениями Минсельхоза, так и в отношении правительственного контроля", - пояснил он.

Красносельский также отметил, что исполнительной власти необходимо активизировать деятельность по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере землепользования для рачительного использования потенциала земных недр, а также лесных, водных и климатических ресурсов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как в Молдавии Россия строила свой Дунайский флот
Инспекторат по защите окружающей среды развернул борьбу с браконьерством
Теги:
запрет, древесина, Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
Фото: разрушения и пожары – последствия авиаударов в Израиле и Газе
Более тысячи ракет и десятки погибших: что происходит в Израиле и Палестине
Видео: сотни ракет и десятки погибших - обострение в Израиле и Палестине
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться