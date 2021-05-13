В Приднестровье ужесточили запрет на вывоз древесины

Такой указ подписал приднестровский лидер после очередного случая незаконного экспорта древесины в северной части региона.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ, который расширяет категории древесины, запрещенной к вывозу. Теперь запрет охватывает вывоз не только делового леса, но и всех производных лесной промышленности и деревообработки.

"Под запрет подпадает топливная древесина в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах, в виде щепок или стружки, а также опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах", - отмечено в указе.

Как отметил Красносельский в своем телеграм-канале, на севере Приднестровья была задержана машина, груженная приднестровской древесиной, явно – деловым круглым лесом.

"Первые результаты проверки показали, что налицо факт нарушения приднестровского законодательства. Грузовой автомобиль с прицепом транспортировал качественную промышленную древесину – акацию – с целью дальнейшего вывоза за пределы Приднестровья", - рассказал он.

По словам приднестровского лидера, аналогичные случаи далеко не единичны, в его адрес с огорчающим постоянством приходят сообщения от неравнодушных граждан о фактах несанкционированной вырубки и незаконного вывоза леса. В связи с этим он решил ужесточить указ о запрете вывоза древесины.

"Ограничение будет действовать до выработки правительством эффективного механизма контроля в этой сфере. Пока приходится констатировать, что есть недоработки как в части исполнения правовых норм структурными подразделениями Минсельхоза, так и в отношении правительственного контроля", - пояснил он.

Красносельский также отметил, что исполнительной власти необходимо активизировать деятельность по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере землепользования для рачительного использования потенциала земных недр, а также лесных, водных и климатических ресурсов.

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