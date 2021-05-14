Экспорт молдавских яблок - 2021: падение вдвое

Молдавские производители яблок испытывают трудности с экспортом своей продукции. Главный рынок сбыта - Россия, но там теперь есть конкуренты.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. По данным таможенной службы Молдовы, в апреле текущего года из страны экспортировано около 20 тысяч тонн яблок. В марте текущего года экспорт этих фруктов составил чуть более 17 тысяч тонн, в январе-феврале – около 28 тысяч тонн.

Как отметили аналитики организации EastFruit, нынешней весной, как и на протяжении последних двух лет, динамика внешних поставок молдавских яблок движется по нарастающей. Однако физические объемы экспорта в 2021 пока в разы ниже. Так, в марте 2020 и 2019 годах из Молдовы было экспортировано 30 тысяч тонн и 41 тысяча тонн, в апреле – 39 и 35 тысяч тонн.

"Объем экспорта молдавского яблока весной 2021 года ниже почти в два раза, чем в 2019 и 2020 годах. Одной из главных причин проблем Молдовы на рынке яблока России является конкуренция с Ираном. Эта страна может впервые стать крупнейшим мировым экспортером яблока в сезоне 2020/21 годов. Кроме того, Россия и сама наращивает производство яблока, поэтому все меньше нуждается в поставках", - говорится в сообщении EastFruit.

Сотрудники ассоциаций сельхозпроизводителей и экспортеров подчеркивают, что даже такой результат экспорта в апреле текущего года является неплохим, учитывая то обстоятельство, что осуществлялся он на единственный рынок - в РФ - и спрос на молдавские яблоки в указанный период был невысок.

"Трейдеры не исключают вероятность того, что апрельский объем поставок мог быть выше, если бы они существенно снизили цены. Однако в апреле диапазон средних цен на молдавские яблоки, по большому счету, не менялся – 9-12 леев за килограмм.

В мае отдельные трейдинговые компании отметили небольшое оживление спроса на яблоки красных сортов в РФ. Как следствие, внутренний рынок Молдовы отреагировал на него небольшим – до 1 лея за килограмм – увеличением закупочных цен на относительно качественное яблоко дешевого сорта Айдаред.

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