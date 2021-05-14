Какие правила действуют для тех, кто сдает недвижимость в аренду

В течение 2021 года в Государственной налоговой службе было зарегистрировано 5936 договоров аренды недвижимости.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Почти шесть тысяч контрактов по сдаче жилья в аренду зарегистрированы в Государственной налоговой службе с января по апрель 2021 года. Такие данные приводит пресс-служба структуры.

"Государственная налоговая служба продолжает меры по соблюдению и информированию физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, об обязательствах, установленных действующими нормативными актами о регистрации подобных договоров", – отметили в ведомстве.

В результате предпринятых мер выявлен 2091 человек, которые сдают недвижимость.

По данным налоговой, 231 физическому лицу, сдававшему недвижимость в аренду, но не соблюдавшему нормы законодательства, начислены дополнительные платежи в бюджет: базовые – 187,7 тысячи леев, пени – 16,7 тысячи леев и штрафы – 42,1 тысяча леев.

Государственная фискальная служба напоминает, что лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и передающие во владение и/или пользование недвижимое имущество, уплачивают налог в размере 7% от ежемесячной стоимости контракта.

Указанные лица обязаны в течение трех дней со дня заключения договора зарегистрировать его в Государственной налоговой службе. Этот налог уплачивается ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца.

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