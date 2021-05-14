В Приднестровье начали выдавать российские надбавки к пенсии

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik. В Приднестровье начали выдавать российские надбавки пенсионерам. Об этом сообщили в Минсоцзащиты региона.
Очередной транш гуманитарной помощи России для пенсионных доплат в размере 434,5 миллиона рублей РФ поступил в регион в конце прошлой недели.
"Поручил профильным ведомствам безотлагательно приступить к организационным мероприятиям, чтобы приднестровские пенсионеры в кратчайшие сроки получили 150-рублевые надбавки", - отметил тогда в своем телеграмм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Приднестровские пенсионеры получают ежемесячные надбавки к пенсии на протяжении 13 лет. Первый строго целевой транш российской гуманитарной помощи был направлен в регион в 2008 году.
По его словам, в 2017 году покрывать разницу решили за счет приднестровских ресурсов. Каждый год соответствующая строка вносится в расходную статью республиканского бюджета.
"Мы с благодарностью принимаем помощь Российской Федерации и при этом делаем все возможное, чтобы и со своей стороны поддержать пенсионеров: на протяжении нескольких лет покрываем отрицательное сальдо в части российских надбавок, постепенно повышаем размер пенсионных выплат, совершенствуем механизм их начисления", - пояснил он.
В 2017 году на эти цели было выделено 7,4 миллиона приднестровских рублей (один молдавский лей эквивалентен 88 копейкам). В 2018 году сумма покрытия разницы выросла до 34,6 миллиона рублей, в 2019-ом – до 47,5 миллиона, в 2020-ом превысила 77 миллионов рублей. На первое полугодие 2021 года из местной казны было выделено больше сорока миллионов рублей.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>