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Пожилые люди

В Приднестровье начали выдавать российские надбавки к пенсии

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210514/34749382/V-Pridnestrove-nachali-vydavat-rossiyskie-nadbavki-k-pensii.html

В регион поступил транш гуманитарной помощи России для доплат пенсионерам почти в полмиллиона российских рублей.

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik. В Приднестровье начали выдавать российские надбавки пенсионерам. Об этом сообщили в Минсоцзащиты региона.

Очередной транш гуманитарной помощи России для пенсионных доплат в размере 434,5 миллиона рублей РФ поступил в регион в конце прошлой недели.

"Поручил профильным ведомствам безотлагательно приступить к организационным мероприятиям, чтобы приднестровские пенсионеры в кратчайшие сроки получили 150-рублевые надбавки", - отметил тогда в своем телеграмм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Приднестровские пенсионеры получают ежемесячные надбавки к пенсии на протяжении 13 лет. Первый строго целевой транш российской гуманитарной помощи был направлен в регион в 2008 году.

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"150-рублевыми они были не всегда. С 2008 по 2016 годы доплата варьировалась от 85 до 195 рублей. Затем ситуация изменилась: инфляция делала свое дело, размер выплат к 2017 году составил 150 рублей. Если бы по месту продолжали постоянно производить перерасчет, наши граждане получали бы на руки все меньше. Было принято решение зафиксировать эту сумму", - отметил Красносельский.

По его словам, в 2017 году покрывать разницу решили за счет приднестровских ресурсов. Каждый год соответствующая строка вносится в расходную статью республиканского бюджета.

"Мы с благодарностью принимаем помощь Российской Федерации и при этом делаем все возможное, чтобы и со своей стороны поддержать пенсионеров: на протяжении нескольких лет покрываем отрицательное сальдо в части российских надбавок, постепенно повышаем размер пенсионных выплат, совершенствуем механизм их начисления", - пояснил он.

В 2017 году на эти цели было выделено 7,4 миллиона приднестровских рублей (один молдавский лей эквивалентен 88 копейкам). В 2018 году сумма покрытия разницы выросла до 34,6 миллиона рублей, в 2019-ом – до 47,5 миллиона, в 2020-ом превысила 77 миллионов рублей. На первое полугодие 2021 года из местной казны было выделено больше сорока миллионов рублей.

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Теги:
гуманитарная помощь, гумпомощь, Приднестровье

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