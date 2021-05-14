Сколько природного газа потребляет Молдова: официальные данные

По данным "Молдовагаз", суммарный уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ по состоянию на 30 апреля составил 2,235 миллиарда леев и покрывает 97,2% поставок.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Объем потребления природного газа в Молдове в апреле 2021-го составил 98,6 миллиона кубометров, что на 54,8% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в отчете компании "Молдовагаз".

"По сравнению с мартом 2021 года этот показатель уменьшился на 65,4 миллиона кубических метров, или около 39,9%", – отметили в "Молдовагазе".

Бытовые потребители по состоянию на 30 апреля 2021 года погасили 94,8% выставленных в счетах сумм. Доля платежей юридических лиц достигла 97,7%. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 99,6%.

В "Молдовагазе" уточнили, что за отчетный период от сети отключена 61 точка потребления, владельцы которых задолжали поставщику 131,2 тысячи леев.

"При этом 43 потребителя переведены на предоплату в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в установленные сроки стоимости потребленного природного газа", – добавили в компании.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту.

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