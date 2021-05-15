11:23 15 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD17.73
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Винодельня

Экспорт вина во время пандемия: Россия - главный рынок сбыта

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/1e/34594173.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210515/34752862/exsport-vina-vo-vremya-pandemiya-russia-glavnyy-rynok-sbyta.html

Несмотря на кризис, вызванный пандемией, экспорт молдавского вина в Россию практически не снижается. Более того, РФ выходит на первые позиции по показателю импорта вина, произведенного в Молдове.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. За время пандемии Россия стала крупнейшим потребителем молдавских вин, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин.

По его словам, во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Россия остается важнейшим рынком для молдавской винодельческой продукции. Также в 2020 году основными рынками для бутилированного вина из Молдовы стали Белоруссия, Румыния, Украина и Казахстан.

"В общем объеме экспорта мы потеряли 12 пунктов, а в стоимостном – прибавили 4,4. Значительно выросли рынки в России, Белоруссии, Украине и Казахстане. Таким образом, в 2020 году у России – 66%, у Белоруссии – 26%, у Украины – 7,5%, Китай оказался на последнем месте, хотя раньше был на первых позициях", – пояснил Арпентин.

Он добавил, что в 2021 году Россия также выйдет на первое место по экспорту молдавских вин.

Вино
© Photo : Юлия Сорокопуд
Вино из Приднестровья выиграло бронзу престижного конкурса в Великобритании

По мнению специалистов, новые положения законов об импорте вин в РФ открыли и новые перспективы для производителей из Молдовы.

"В первом квартале этого года Россия занимает первое место по количеству экспортируемого молдавского вина и второе место по экспорту в стоимостном выражении. Думаю, у нас очень хорошие перспективы развития в этом отношении. На сегодняшний день лидирующие позиции по объему экспорта вин в ценовом выражении занимает Румыния", – подчеркнул Арпентин.

Gheorghe Arpentin
© Sputnik / Mihai Caraus
Георгий Арпентин.

Напомним, что в начале 2020 года, в январе, в Молдове наблюдался рост экспорта вина на 17,5%, а в феврале - примерно на 10%. Начиная с марта производители зафиксировали падение на 9%, а в апреле этот показатель достиг 26%.

Следует отметить, что в период 2018-2019 годов Молдова экспортировала вина на сумму более трех миллиардов леев. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Российский вирусолог - о подготовке к прививке: немного молдавского вина не навредит
Какое из древних молдавских вин мог пробовать Иисус Христос
Молдова стала бесспорным лидером на конкурсе вин и спиртных напитков в Москве

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Представительница Молдовы Наталья Гордиенко на репетиции второго полуфинала конкурса Евровидение в Роттердаме.
Фото: эмоции и надежды - кадры репетиций полуфинала Евровидения-2021
Фантастический вид: фестиваль Сибадзакура у горы Фудзи – видео
Видео: поражающий до глубины души цветочный ковер у горы Фудзи
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться