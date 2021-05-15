Экспорт вина во время пандемия: Россия - главный рынок сбыта

Несмотря на кризис, вызванный пандемией, экспорт молдавского вина в Россию практически не снижается. Более того, РФ выходит на первые позиции по показателю импорта вина, произведенного в Молдове.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. За время пандемии Россия стала крупнейшим потребителем молдавских вин, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин.

По его словам, во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Россия остается важнейшим рынком для молдавской винодельческой продукции. Также в 2020 году основными рынками для бутилированного вина из Молдовы стали Белоруссия, Румыния, Украина и Казахстан.

"В общем объеме экспорта мы потеряли 12 пунктов, а в стоимостном – прибавили 4,4. Значительно выросли рынки в России, Белоруссии, Украине и Казахстане. Таким образом, в 2020 году у России – 66%, у Белоруссии – 26%, у Украины – 7,5%, Китай оказался на последнем месте, хотя раньше был на первых позициях", – пояснил Арпентин.

Он добавил, что в 2021 году Россия также выйдет на первое место по экспорту молдавских вин.

По мнению специалистов, новые положения законов об импорте вин в РФ открыли и новые перспективы для производителей из Молдовы.

"В первом квартале этого года Россия занимает первое место по количеству экспортируемого молдавского вина и второе место по экспорту в стоимостном выражении. Думаю, у нас очень хорошие перспективы развития в этом отношении. На сегодняшний день лидирующие позиции по объему экспорта вин в ценовом выражении занимает Румыния", – подчеркнул Арпентин.

© Sputnik / Mihai Caraus Георгий Арпентин.

Напомним, что в начале 2020 года, в январе, в Молдове наблюдался рост экспорта вина на 17,5%, а в феврале - примерно на 10%. Начиная с марта производители зафиксировали падение на 9%, а в апреле этот показатель достиг 26%.

Следует отметить, что в период 2018-2019 годов Молдова экспортировала вина на сумму более трех миллиардов леев.

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