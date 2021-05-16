Экспорт молдавского вина в Россию: возможности и перспективы

По мнению эксперта в области производства вина, молдавским экспортерам этого напитка стоит делать ставку на российский рынок.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Рынок России должен быть одним из приоритетных для Молдовы для экспорта и продвижения молдавского вина, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин.

По его словам, уже три года подряд наблюдается значительный рост импорта наших вин в Россию.

"В результате изменения российского законодательства об импорте вина оптом Молдова впервые получила возможность экспортировать продукт высокого качества и максимально использовать свой экспортный потенциал. Это реальное преимущество, особенно в последнее время. Россия все время была важным партнером в винном секторе", – объяснил Арпентин.

© Sputnik / Mihai Caraus Георгий Арпентин.

По его мнению, даже в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Россия продолжает оставаться важнейшим рынком для молдавских вин.

В первом квартале этого года РФ занимает первое место по объему экспортируемого вина и второе по экспорту в стоимостном выражении.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova