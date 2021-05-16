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Бутылки с вином. Архивное фото

Экспорт молдавского вина в Россию: возможности и перспективы

© Fotolia / Rupbilder
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210516/34758749/eksport-moldavskogo-vina-v-rossiyu-vozmozhnosti-i-perespektivy.html

По мнению эксперта в области производства вина, молдавским экспортерам этого напитка стоит делать ставку на российский рынок.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Рынок России должен быть одним из приоритетных для Молдовы для экспорта и продвижения молдавского вина, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин.

Винодельня
© Sputnik / Mihai Caraus
Экспорт вина во время пандемии: Россия – главный рынок сбыта

По его словам, уже три года подряд наблюдается значительный рост импорта наших вин в Россию.

"В результате изменения российского законодательства об импорте вина оптом Молдова впервые получила возможность экспортировать продукт высокого качества и максимально использовать свой экспортный потенциал. Это реальное преимущество, особенно в последнее время. Россия все время была важным партнером в винном секторе", – объяснил Арпентин.

Gheorghe Arpentin
© Sputnik / Mihai Caraus
Георгий Арпентин.

По его мнению, даже в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Россия продолжает оставаться важнейшим рынком для молдавских вин.

В первом квартале этого года РФ занимает первое место по объему экспортируемого вина и второе по экспорту в стоимостном выражении.

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