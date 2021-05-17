Экспорт молдавских продуктов: главные рынки сбыта

Куда Молдова экспортирует больше всего продуктов и какие из них наиболее востребованы на международных рынках.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Большая часть общего объема экспорта товаров из Молдовы приходится на Европейский Союз. Из 2,5 миллиарда долларов около 1,7 миллиарда приходится на экспорт в ЕС.

Такие данные привел в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист Вячеслав Ионицэ.

"В основном речь идет о Румынии, туда мы экспортируем фрукты, овощи и другие товары. За ней следуют Германия и Италия", – рассказал он.

Однако некоторые виды продуктов, такие как яблоки и виноград, более востребованы и экспортируются в основном в Российскую Федерацию. Эта страна преобладает по экспорту отдельных видов продукции сельского хозяйства.

"В этом отношении наши фермеры зависят от российского рынка. Это традиционный, безопасный и хорошо известный рынок. Кроме того, многие молдавские продукты также идут в Белоруссию. Мы работаем над продвижением нашей продукции на других рынках, но этот аспект зависит от экономических агентов и их экспортного потенциала", – пояснил экономический эксперт.

Он отметил, что объемы экспорта снизились в 2020 году на 11% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году, помимо глобального экономического кризиса, вызванного COVID-19, Молдова также столкнулась с серьезной засухой, которая привела к наибольшему снижению производства в сельском хозяйстве в Молдове за последние 50 лет.

Ионицэ добавил, что в первые месяцы 2021 года экспорт продолжает снижаться.

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