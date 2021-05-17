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Сюрпризы доллара и евро: курс валют на начало недели

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 17 мая. После выходных все игроки пятивалютной корзины прибавили в весе. Евро подорожал на восемь банов и разместился на отметке в 21,4725 лея.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Доллар практически не изменился в цене и торгуется по 17,7262 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 17 мая российский рубль несколько прибавил - до 0,2394 лея. Украинская гривна подорожала до 0,642 лея. Румынский лей укрепился до 4,3594 в пересчете на нацвалюту.

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