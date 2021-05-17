В транспортной отрасли Молдовы продолжается спад

Уменьшение объемов грузоперевозок и пассажиропотока отмечается во всех видах транспортных услуг, самое драматическое падение — на железной дороге.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Пандемический кризис по-прежнему ощутимо сказывается на деятельности транспортной отрасли Молдовы. В январе-марте 2021 года предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 14,5 миллиона пассажиров, что на 26,9 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В то же время предприятиями всех видов было перевезено 3,1 миллиона тонн грузов, что на 14,6 процента ниже показателей, зарегистрированных объемов в январе-марте прошлого года.

При этом в марте 2021 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличился объем грузов, перевезенных речным (в 2,3 раза), воздушным (больше на 25,4 процента) и автомобильным транспортом (больше на 3,8 процента). В то же время на железнодорожном транспорте объем перевезенных грузов снизился на 40,9 процента.

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