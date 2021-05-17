Солярка под звуки оркестра: в Молдову прибыла партия дизельного топлива из Румынии

Агентство материальных резервов должно обеспечить прозрачный и справедливый процесс распределения гуманитарной помощи среди фермеров, пострадавших от засухи.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Первая партия дизтоплива в размере 1200 тонн из 6000 тонн дизельного топлива, предоставленного Румынией фермерам Республики Молдова, пострадавшим от засухи, прибыла в страну 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.

Президент Республики Молдова Майя Санду поблагодарила власти Бухареста за эту поддержку.

"Неделя начинается с хороших новостей - в Молдову прибыла столь необходимая помощь фермерам, пострадавшим от засухи. Груз достиг станции Окница, откуда Агентство материальных резервов должно обеспечить его распределение среди фермеров", - цитирует Санду пресс-служба администрации президента.

Глава государства заверила, что за процессом дистрибуции дизельного топлива будет вестись пристальное наблюдение. "Эта помощь должна быть как можно скорее доставлена ​​фермерам, которые в ней больше всего нуждаются. Агентство материальных резервов должно обеспечить прозрачный и справедливый процесс", - подчеркнула Санду.

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