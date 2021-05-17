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Газпром

"Газпром" подал в суд на АО "Молдовагаз" за долги

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210517/34777011/gazprom-podal-v-sud-na-ao-moldovagaz-za-dolgi.html

Задолженность АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" за природный газ, поставленный в 2018 году, составляет 370 518 092,46 доллара США.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Российский "Газпром" в феврале обратился в международный арбитражный суд при Торгово-промышленной палате с иском о взыскании с АО "Молдовагаз" задолженности в размере 370,5 миллиона долларов за поставленный в 2018 году газ, передает РИА Новости.

Газовая плита. Иллюстративное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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"В феврале 2021 года ПАО "Газпром" обратилось в МКАС при ТПП (Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате - прим. ред.) Российской Федерации с иском о взыскании с АО "Молдовагаз" задолженности за природный газ, поставленный в 2018 году, в размере 370 518 092,46 доллара США. Дата судебного разбирательства не назначена", - сообщается в ежеквартальном отчете "Газпрома".

Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова - 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.

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