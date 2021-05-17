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Что продает и покупает Молдова: от экспорта агропродукции до поставок машин

© Sputnik / Филип Климашевский
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210517/34778076/Chto-prodaet-i-pokupaet-Moldova-ot-eksporta-agroproduktsii-do-postavok-mashin.html

Согласно официальной статистике, в республике импорт превышает экспортные поставки более чем в два раза.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. В первом квартале 2021 года экспорт товаров из Молдовы достиг отметки в 712,7 миллиона долларов США, что на 5,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом с 2020-го. Такие данные приводит Национальное бюро статистики республики.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
Экспорт молдавских продуктов: главные рынки сбыта

Поставки за рубеж товаров отечественного производства увеличились на 3,5%. Такая динамика способствовала росту общего объема экспорта на 2,7%. Реэкспорт иностранных товаров вырос на 12,5%, достигнув в денежном эквиваленте 172,9 миллиона долларов. Удельный вес иностранных товаров, реэкспортированных после их существенной переработки, составил 15,6% от общего объема экспорта, а классический реэкспорт иностранных товаров – 8,7%. 

Почти две трети поставок пришлось на страны Евросоюза, на втором месте – государства СНГ.

В структуре экспорта лидируют машины и оборудование для транспорта (28,3%), различные промышленные товары (19,7%), а также продукты питания и живой скот (17%).

Импорт за первый квартал увеличился на 13,6% и составил 1551,1 миллиона долларов. Почти половина этого объема – товары из ЕС.

Главной статьей импорта оказались машины и оборудование для транспорта с долей в 25,5%. На втором месте – промышленные материалы (17,1%), на третьем – химическая продукция (15,5%).

Основными торговыми партнерами Молдовы являются Россия, Румыния, Китай, Германия, Украина.

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