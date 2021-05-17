"Газпром" требует у "Молдовагаз" 370 миллионов долларов: заплатит ли компания

Российский сырьевой гигант требует от АО "Молдовагаз" погасить задолженность за потребленный в 2018 году газ.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Иски "Газпрома" к АО "Молдовагаз" по взысканию задолженности за потребленный газ стали за последнее десятилетие обычной практикой и служат цели подтвердить требования российского гиганта к молдавской компании в судебном порядке.

Об этом Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Сергей Унгуряну. По его словам, судьба накопившегося долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" остается по-прежнему нерешенной.

Российский "Газпром" в феврале обратился в международный арбитражный суд при Торгово-промышленной палате с иском о взыскании с АО "Молдовагаз" задолженности в размере 370,5 миллиона долларов за поставленный в 2018 году газ.

"В феврале 2021 года ПАО "Газпром" обратилось в МКАС при ТПП (Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате — прим. ред.) Российской Федерации с иском о взыскании с АО "Молдовагаз" задолженности за природный газ, поставленный в 2018 году, в размере 370 518 092,46 доллара США. Дата судебного разбирательства не назначена", — сообщается в ежеквартальном отчете "Газпрома".

По словам Унгуряну, подобные иски "Газпром" предъявляет к АО "Молдовагаз" регулярно. Таким способом российский поставщик в первую очередь подтверждает свои требования к молдавской компании.

"Большая часть этого долга — это задолженность, которую накапливает левобережье. Вряд ли стоит ожидать окончательного взыскания этой задолженности. Компания ("Газпром") накапливает эти решения для того, чтобы подтвердить свои требования", — отметил Унгуряну.

По его мнению, удовлетворить задолженность хотя бы частично довольно проблематично еще и потому, что решения арбитражного суда необходимо признать в Молдове.

"Насколько я знаю, пока таких прецедентов не было", — заявил эксперт.

Вторая причина обращения в суд — компании необходимо отчитаться перед акционерами о проделанной работе по взысканию долгов предприятия.

"Газпрому нужны эти иски, потому что компания должна отчитаться перед акционерами о том, что она делает для того, чтобы взыскать долги, речь там идет не только о Молдове. Компания просто обязана подавать в суд и показывать, что она что-то делает в этом направлении", — пояснил Унгуряну.

Тем не менее, по словам специалиста, вряд ли стоит ожидать, что "Газпром" перейдет к следующим шагам по взысканию задолженности, так как "для этого слишком много препятствий экономического и политического характера".

С похожими трудностями по взысканию задолженности Приднестровья за потребленный газ сталкивается и молдавский поставщик. Как заявлял ранее директор "Молдовагаз" Вадим Чебан, судебные инстанции Республики Молдова вынесли несколько постановлений о взыскании задолженности в размере 5,5 миллиарда долларов в пользу "Молдовагаз". Еще несколько исков находятся на стадии рассмотрения.

"Однако с учетом специфики существующих отношений между Кишиневом и Тирасполем об их фактическом принудительном взыскании пока говорить не приходится. Действенных инструментов, которые позволили бы обеспечить выполнение решений молдавских судов на территории левобережья Днестра, на сегодняшний день пока не существует", — пояснил глава "Молдовагаз".

Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту. "Газпрому" принадлежит 50% акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова — 35,33%, администрации Тирасполя — 13,44%, другим акционерам — 1,23% акций.

К середине 2020 года общий долг "Молдовагаз" перед "Газпромом" составил 7,24 миллиарда долларов США. Из них только 0,56 миллиарда долг, накопленный самим "Молдовагаз", а 6,68 миллиарда — это задолженность предприятия "Тираспольтрансгаз" за газ, поставляемый в Приднестровье через "Молдовагаз".

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