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Молдавский лей срывается в пике: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210517/34779584/Moldavskiy-ley-sryvaetsya-v-pike--kurs-valyut-na-blizhayshie-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 18 мая. После выходных все игроки пятивалютной корзины прибавили в весе. Евро подорожал на 13 банов и разместился на отметке в 21,6064 лея.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Доллар прибавил три бана и торгуется по 17,7574 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 18 мая российский рубль несколько прибавил – до 0,2398 лея. Украинская гривна подорожала до 0,6447 лея. Румынский лей укрепился до 4,3858 в пересчете на нацвалюту.

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