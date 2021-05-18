Молдавский лей падает все ниже: курс валют на ближайшие дни

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 19 мая. После выходных все игроки пятивалютной корзины прибавили в весе по отношению к молдавскому лею.

Так, евро подорожал на 8 банов и разместился на отметке в 21,6854 лея.

Доллар прибавил еще один бан и торгуется по 17,7619 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 19 мая российский рубль несколько прибавил – до 0,2410 лея. Украинская гривна подорожала до 0,6477 лея. Румынский лей укрепился до 4,4010 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova