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Молдавские леи

Молдавский лей падает все ниже: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210518/34790475/moldavskiy-ley-sryvaetsya-v-pike-kurs-valyut-na-blizhayshie-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 19 мая. После выходных все игроки пятивалютной корзины прибавили в весе по отношению к молдавскому лею.

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Так, евро подорожал на 8 банов и разместился на отметке в 21,6854 лея.

Доллар прибавил еще один бан и торгуется по 17,7619 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на 7 банов, а евро взлетел на 37 банов.

Что касается остальных валют, то 19 мая российский рубль несколько прибавил – до 0,2410 лея. Украинская гривна подорожала до 0,6477 лея. Румынский лей укрепился до 4,4010 в пересчете на нацвалюту.

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